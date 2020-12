Continua a tremare la terra in provincia di Roma, nel cuore del Lazio e precisamente a Vicovaro dove da 4 giorni è in atto un intenso sciame sismico. La terra ha tremato anche oggi, per tutto il giorno, con tante lievi scosse sismiche, tutte di magnitudo inferiore a 2. In serata, però, alle 21:30, s’è verificata una scossa più forte, distintamente avvertita dalla popolazione. Il sisma è stato di magnitudo 2.6 a 9.7km di profondità.