Terremoto Calabria, si intensifica lo sciame sismico dell’Aspromonte dopo la scossa M. 3.9 di stamattina

Si sta intensificando lo sciame sismico iniziato ieri sera in Aspromonte e culminato nella scossa di magnitudo 3.9 che stamattina alle 11:57 è stata avvertita da migliaia di persone tra Calabria e Sicilia con un risentimento sismico superiore al 5° grado Mercalli in alcune aree dell’Aspromonte e della piana di Gioia Tauro. Dopo la scossa principale, infatti, se ne sono verificate altre 4 nel giro di pochi minuti. Ecco tutti i dati della sequenza in atto:

ore 12:12 di sabato 19 dicembre – magnitudo 2.6

ore 12:08 di sabato 19 dicembre – magnitudo 2.1

ore 12:03 di sabato 19 dicembre – magnitudo 1.9

ore 12:00 di sabato 19 dicembre – magnitudo 2.3

ore 11:57 di sabato 19 dicembre – magnitudo 3.9

ore 08:32 di sabato 19 dicembre – magnitudo 1.7

ore 08:27 di sabato 19 dicembre – magnitudo 1.3

ore 08:25 di sabato 19 dicembre – magnitudo 1.2

ore 06:37 di sabato 19 dicembre – magnitudo 2.8

ore 22:06 di venerdì 18 dicembre – magnitudo 1.5