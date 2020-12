Raffica di terremoti nell’area etnea, sciame sismico sulle colline di Catania: l’Etna fa paura nella notte di San Silvestro

L’Etna torna a fare paura proprio nella Notte di San Silvestro: dalle ore 21:00 è iniziato uno sciame sismico sulle colline di Catania, tra Ragalna e Biancavilla. Le scosse si susseguono in continuazione, almeno 5 negli ultimi 30 minuti, tutte di magnitudo superiore a 2.4, avvertite fino a Catania città. Il vulcanologo dell’INGV Boris Behncke un paio d’ore fa ha pubblicato su facebook alcune foto del vulcano in eruzione: “Anche nell’ultima serata di questo anno complicato, l’Etna ci regala uno spettacolo bello ed innocuo: una vivace attività stromboliana alle due bocche del Cratere di Sud-Est e al cratere Voragine! Vedremo come inizierà l’anno nuovo …“. Poche ore prima, stamattina, aveva spiegato che “questa volta l’indisputata star fra i crateri sommitali è la Voragine, che per diversi mesi ha dato pochi segni di vita, ma da alcuni giorni sta gradualmente aumentando la sua attività“. Evidentemente la situazione è in fermento.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: