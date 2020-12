Terremoto Croazia, INGV: “Sisma quattro volte più energetico di quello di Amatrice”

“Il sisma e’ stato forte, di magnitudo 6.4, quattro volte piu’ energetico di Amatrice”. Lo ha detto a Rainews 24 il presidente dell’INGV Carlo Doglioni, commentando il violento terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito Petrinja, devastandola e provocando almeno un morto. “C’erano state scosse anche ieri in Croazia – ha ricordato – quindi presumibilmente molte persone non erano a casa, ma questo tipo di scosse puo’ causare danni ingenti”.

Quanto alle ripercussioni nel nostro Paese, “la struttura che ha generato questo terremoto e’ indipendente da quelle presenti in Italia, quindi non c’e’ nessuna correlazione. Ma la scossa e’ stata chiaramente avvertita in buona parte della Paese, specie nel Nord Est e sulla costa adriatica”.