Terremoto Croazia, in partenza da Palmanova 50 tende a supporto delle zone terremotate

Un terribile terremoto ha colpito oggi la Croazia, in particolar modo la città di Petrinja, un centro di circa 25.000 abitanti nella storica regione della Banovina. L’Italia ha subito mostrato la sua vicinanza al popolo croato, dando un importante aiuto: Riccardi, vicegovernatore con delega alla protezione civile ha annunciato la partenza di 50 tende da campo per la Croazia. “Nella sede della Protezione civile di Palmanova sono pronti a partire con destinazione Croazia cinque mezzi con a bordo 50 tende da campo a supporto delle zone colpite dal terremoto. Nel filo diretto che abbiamo attivato con il capo del dipartimento nazionale Angelo Borrelli, ci hanno chiesto di preparare supporti da inviare nelle zone colpite dal sisma di oggi. Il materiale e’ stato quindi predisposto e partira’ in tarda serata alla volta di una cittadina croata che ci verra’ indicata nei prossimi minuti, insieme a tre funzionari della Protezione civile regionale e un volontario. Le operazioni di soccorso sono direttamente coordinate da Bruxelles“, ha affermato Riccardi.