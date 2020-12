Violentissimo terremoto in Croazia, scossa M. 6.4 avvertita in tutt’Italia: crolli e blackout a Zagabria, si temono morti a Petrinja e Sisak

Una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito alle 12:19 la Croazia centrale, con epicentro tra Petrinja e Sisak, a Sud di Zagabria, lungo il corso del fiume Kupa, nella stessa area già colpita dai forti terremoti di ieri mattina, che però erano stati di magnitudo 5.2 e 4.8, quindi molto più lievi (ma avevano comunque provocato danni e crolli). Adesso c’è il timore che oggi ci siano temono molti morti nell’area epicentrale, da cui al momento non giunge alcuna notizia, anche perchè l’ipocentro è stato abbastanza superficiale (intorno ai 10km di profondità). I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Crolli anche a Zagabria (vedi foto a corredo dell’articolo).

La scossa è stata distintamente avvertita in tutta l’Italia Adriatica e Centro/Settentrionale, soprattutto al Nord/Est con un forte risentimento sismico in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove ci sono persone fuggite in strada e tante segnalazioni ai Vigili del Fuoco. Al momento, però, nel territorio italiano non risultano danni. La scossa è stata lievemente avvertita persino a Napoli e in Campania.

Grande paura anche in Slovenia, Serbia e Bosnia-Erzegovina.

Seguiranno aggiornamenti