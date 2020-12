Seguiranno dati, mappe ufficiali e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Secondo le prime informazioni, vi sarebbero danni nell’area nei pressi dell’epicentro, in particolare nella località di Sisak.

Secondo i dati preliminari del Centro Euro-Mediterraneo si è trattato di un sisma magnitudo 5.2 con epicentro in Croazia , a 13 km sudovest da Sisak e 49 km a sudest di Zagabria, e ipocentro a circa 10 km di profondità.

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa, alle 06:28, dalla popolazione di Trieste e in gran parte del Friuli Venezia Giulia , in Veneto e Slovenia .

Forte terremoto in Croazia, paura al Nord Italia: scossa avvertita in Friuli, Veneto e Slovenia. Aggiornamenti in tempo reale [LIVE]

