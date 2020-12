Terremoto Croazia, sale il numero delle vittime: si cercano dispersi tra le macerie, è la scossa più violenta degli ultimi 140 anni [FOTO e VIDEO]

E’ salito ad almeno 6 morti il bilancio del violento terremoto che ha colpito la Croazia alle 12:20 di oggi. Come riferito dai media regionali, si tratta di una ragazza di 12 anni, un ragazzo di 20 anni rimasto sepolto sotto la sua abitazione, una persona anziana e una coppia (padre e un figlio). Sono morti sotto le macerie a Petrinja e in frazioni vicine. I feriti sono decine, diverse le persone ricoverate in gravi condizioni negli ospedali. Continua la ricerca dei dispersi tra le macerie dei numerosi edifici crollati.

Sono stati estratti vivi dalle macerie sette ingegneri sorpresi oggi dal terremoto mentre stavano valutando i danni di un edificio lesionato dalle due scosse di magnitudo 5.0 e 5.2 che avevano colpito ieri la stessa area della Croazia. Lo ha detto Darinko Dumbovic, sindaco della città di Petrinja, epicentro del terremoto più forte di oggi, a cui sono seguite oltre 20 repliche. Il quotidiano croato in lingua italiana La Voce del Popolo di Fiume ha raccontato che un boato e’ stato percepito in tutta la Croazia, ma anche in Italia, Slovenia, Ungheria, Austria, Bosnia ed Erzegovina e Serbia.

A Zagabria il terremoto ha provocato “danni 20 volte inferiori rispetto al sisma di marzo“, ha dichiarato il sindaco della capitale croata, Milan Bandic, citato dai media locali. “Fortunatamente non ci sono vittime a Zagabria, ma solo feriti lievi“, ha assicurato Bandic.

Le linee telefoniche in Croazia sono andate in tilt. Le immagini diffuse da Petrinja e Sisak, le due citta’ piu’ colpite, sono drammatiche, mostrano edifici crollati e distruzione (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Danni anche a Zagabria, la capitale ancora alle prese con le conseguenze del violento terremoto di marzo. La scossa delle 12.20 di oggi e’ la piu’ violenta mai registrata in Croazia da 140 anni a questa parte.