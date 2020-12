Terremoto Milano, l’esperto INGV a MeteoWeb: “Zona poco conosciuta, le faglie sono sepolte sotto i sedimenti del Po”

Nel pomeriggio, un terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito Milano, con la popolazione che ha distintamente avvertito la scossa. Il sisma si è verificato a 56,2km di profondità, con epicentro a Pero. Tantissime le chiamate ai centralini di protezione civile e vigili del fuoco, con tanta gente scesa in strada impaurita. La mappa di scuotimento calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC mostra dei livelli di scuotimento fino al IV grado MCS.

Abbiamo contattato Alessandro Amato, geologo e sismologo dell’INGV. “Le faglie della zona sono poco conosciute, sono sepolte sotto i sedimenti del Po e non se ne sa molto. È una zona non molto conosciuta e considerata a pericolosità medio-bassa. Non è tra le zone più pericolose d’Italia, però ha una sua sismicità. Negli ultimi 30-35 anni, ci sono stati una decina di terremoti di magnitudo pari o superiore a 3 nella zona, entro una cinquantina di chilometri da Milano. Ce n’è stato uno di magnitudo 3.7 in precedenza un po’ più a sud. Invece, proprio nell’area a ovest di Milano”, quella interessata dal sisma di oggi pomeriggio, “ci sono stati precedenti di terremoti di magnitudo superiori a 3 nel 2002 e 2005 ma non forti come quello di oggi”, spiega Amato.

Non si conoscono dettagli maggiori perché, come detto, la zona è poco conosciuta e nei cataloghi storici non sono riportati eventi di magnitudo così bassa, aggiunge Amato. “Non c’è una sismicità storica importante e questo è un bene”, sottolinea l’esperto, “perché vuol dire che non è una zona ad elevata pericolosità”. I pericoli derivano, però, dal fatto che si tratta di una “zona molto urbanizzata, ricca di strutture, industrie, infrastrutture” che rappresentano un “rischio abbastanza elevato anche per terremoti non molto forti”, precisa l’esperto.

Sembra che questo terremoto non sia stato molto avvertito nel centro di Milano e, anche se si tratta solo di ipotesi, Amato prova a dare una spiegazione basandosi sul fatto che, se ci si trova in macchina o comunque in movimento, è più difficile avvertire un sisma. A Milano, è stato riportato un 3°/4° grado di risentimento, spiega Amato, e il fatto che non sia stato molto forte potrebbe spiegare perché in centro città la scossa possa essere stata avvertita di meno.

La storia sismica di Milano

Secondo Lucia Luzi, a capo della sezione di Milano dell’INGV, la scossa di oggi è stata la più forte mai verificatasi a Milano negli ultimi 500 anni. “Guardando la storia sismica di Milano(DBMI15), cioè le intensità prodotte dai vari terremoti e per i quali si ha l’informazione puntuale sulla località, si nota che solo in un caso si è verificata un’intensità pari al VII grado MCS a Milano, in occasione del terremoto del 1117 nel veronese di magnitudo 6.5. Intensità pari al VI o al V-VI grado MCS a Milano sono state prodotte dai terremoti del 1222 nel Bresciano-Veronese (M 5.7), del 1806 nel Reggiano (M 5.2), del 1851 in Valtellina (M 4.7) e del 1951 nel Lodigiano (M 5.2)”, riporta l’INGV.