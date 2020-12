Terremoto Lombardia, scossa sulle colline di Bergamo: paura tra la gente ma nessun danno [MAPPE e DATI]

Paura nella Bergamasca stasera per una scossa di terremoto. Il sisma si è verificato alle 18:51 ed è stato avvertito a Bergamo e dintorni. L’epicentro è stato individuato sulle colline di Bergamo, al Castello di San Vigilio, sul colle di san Vigilio mentre l’ipocentro è stato individuato a 9,6km. Nonostante la magnitudo modesta, appena 1.7, il terremoto è stato avvertito in maniera così netta in quanto avvenuto in una zona densamente abitata e per la poca profondità.

Decine le chiamate al 115 ma non si segnalano danni a cose e persone.

Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento.