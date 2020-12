Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Puglia, in particolare del Gargano. Il sisma ha avuto magnitudo 3.3 e si è verificato alle 19:31 a 14km da Foggia, dove è stato distintamente avvertito dalla popolazione. La scossa è avvenuta a 9.1km di profondità: la sua superficialità ha contribuito a far sì che fosse chiaramente avvertito dalla popolazione nonostante la magnitudo modesta.

