Terremoto Roma: un’altra scossa nel Lazio, prosegue lo sciame sismico di Vicovaro, paura tra i residenti

C’è paura tra la popolazione a Roma, e in particolare nel territorio di Vicovaro, dove si sta verificando uno sciame sismico, con scosse di modesta entità, ma costanti. Vicovaro è un piccolo comune della Provincia di Roma a 300 metri di altitudine sulle pendici dei monti Lucretili. Una delle ultime scosse più avvertite si era verificata oggi alle 12:57 , facendo registrare una magnitudo di 2.3, con ipocentro a 8.0 km di profondità. Anche in quel caso la scossa era stata distintamente avvertita dalla popolazione in tutto il territorio comunale. Negli ultimi tre giorni le scosse nel territorio di Vicovaro sono state oltre 20, quasi tutte avvertite dalla popolazione.

E pochi minuti fa, intorno alle 21:30, c’è stata un’altra scossa con epicentro a Vicovaro di magnitudo 2.4, è stata la più forte della serie.