Terremoto Sicilia, la gente resta in strada dopo la scossa: “stanotte non torniamo a casa”

Dopo la forte scossa di terremoto che si è verificata in Sicilia alle 21:27 di questa sera, i cittadini hanno paura e hanno deciso di non rientrare a casa, riversandosi nelle piazze e nelle strade. L’epicentro è stato localizzato al largo del litorale di Scoglitti, in Provincia di Ragusa. La scossa è stata di magnitudo 4.4, come precisato dall’INGV che inizialmente aveva riferito di un 4.6, ma fortunatamente si è prodotta a 29.6 km di profondità.

Tra i cittadini c’è stata molta paura, e in questo momento sono centinaia di cittadini di Licata scesi dalle proprie abitazioni per riversarsi, sia in auto che a piedi, nei piazzali lontano dagli edifici. Sono centinaia le auto riunite nel posteggio del centro commerciale SanGiorgio. “Abbiamo paura”, hanno detto. “Non torneremo a casa stasera”. E anche in molti altri paesi della provincia, in particolare a Vittoria e a Modica, la gente si è riversata per strada.

Fortunatamente non ci sono stati danni, visto l’ipocentro profondo, ma molta paura. “Ho avuto tanta paura, tremava tutto”: queste le parole di Stefano Sucato, che vive a Comiso (Ragusa), dopo il terremoto di questa sera. “Tanta gente è scappata ed è ancora in strada“, aggiunge. La scossa è stata avvertita in molti comuni della Sicilia orientale ma anche in alcune zone del versante occidentale. “Mia moglie si torva a Lascari, nel palermitano, e anche lei l’ha avvertita“, dice Sucato.

Non risultano finora danni a persone. Molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate. Il presidente della Regione Nello Musumeci è in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze. “Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni e feriti“. Così il canale ufficiale su Twitter del Dipartimento della Protezione Civile.