Terremoto, forte scossa in Veneto alle 15:36: epicentro a Salizzole (Verona), magnitudo 4.4

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito la pianura Padana alle 15:36, con epicentro a Salizzole, in provincia di Verona. La scossa si è verificata ad appena 9.4km di profondità, precisamente tra Isola della Scala, Pellegrina, Erbè, Sorgà, Nogara, Bionde, Tarmassia, Bovolone. Nella stessa area, alle 14:02 s’era già verificato un sisma di magnitudo 3.4 e poi un altro di magnitudo 2.8 alle 14:44.

Tantissima paura in tutto il Veneto, in Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, tutte aree in cui la forte scossa in Croazia di stamattina si era già avvertita molto distintamente. Molta gente è fuggita dalla propria abitazione, in corso le verifiche per eventuali danni.

Seguiranno aggiornamenti