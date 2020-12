Terremoto Veneto, scosse causano frana nel Veronese: cede costone di una collina a Costermano sul Garda [FOTO e VIDEO]

Questa notte una grossa frana si e’ staccata da una collina a Costermano sul Garda (Verona), in localita’ val dei Mulini. L’evento sarebbe da collegare alle scosse di terremoto verificatesi l’altro ieri con epicentro a Salizzole. L’ultima delle scosse che si sono registrate nel Veronese e’ avvenuta ieri pomeriggio, con magnitudo 2.3, sempre nell’area tra Salizzole e Isola della Scala.

“Questa mattina con la luce del sole – ha detto all’ANSA il sindaco, Stefano Passarini – ci siamo resi conto che e’ venuto giu’ in intero costone di collina, che fortunatamente ha solo sfiorato un ristorante, senza causare danni”. Per precauzione e’ stata evacuata dalla propria abitazione la famiglia proprietaria del ristorante, padre, madre e due figli. Nella gallery scorrevole in alto e nel video in fondo all’articolo, le immagini della frana.

L’amministrazione comunale, assieme ai tecnici del Genio Civile e della Provincia di Verona, ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco, ha proceduto a mettere in sicurezza l’area interessata dalla frana. “Il Genio civile sta operando anche con i droni – ha spiegato Passarini – per verificare che non ci siamo altri punti di criticita’. La frana, con un fronte della larghezza di due metri, ha anche bloccato il torrente che scorre a valle. Abbiamo avuto conferma dal geologo che questa frana e’ probabile conseguenza del sisma”.