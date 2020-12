Terremoto, forte scossa tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna alle 15:36: epicentro a Salizzole (Verona), magnitudo 4.4

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito la pianura Padana alle 15:36, con epicentro a Salizzole, in provincia di Verona. La scossa si è verificata ad appena 9.4km di profondità, precisamente tra Isola della Scala, Pellegrina, Erbè, Sorgà, Nogara, Bionde, Tarmassia, Bovolone. Nella stessa area, alle 14:02 s’era già verificato un sisma di magnitudo 3.4 e poi un altro di magnitudo 2.8 alle 14:44.

Tantissima paura in tutto il Veneto, in Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, tutte aree in cui la forte scossa in Croazia di stamattina si era già avvertita molto distintamente. Molta gente è fuggita dalla propria abitazione, in corso le verifiche per eventuali danni.

Decine di chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, ma nessuna segnalazione di danni, in seguito alle tre scosse di terremoto registrate nel primo pomeriggio nel Veronese. Le chiamate si sono intensificate in particolare dopo la terza scossa, piùorte delle altre. Si è trattato comunque di richieste di informazioni, e non di segnalazioni di danni a persone o cose.

Seguiranno aggiornamenti