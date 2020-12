Una terribile tragedia si è consumata oggi in Ciociaria. Due giovani sono deceduti a Ferentino, nel nord della Ciociaria, per avvelenamento di monossido di carbonio. I corpi della coppia sono stati trovati da alcuni amici che hanno dato l’allarme quando non riuscivano a rintracciarli. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la magistratura di Frosinone. A causare la morte è stato il probabile mal funzionamento di una stufetta a gas che i due avevano acceso in casa per scaldarsi.