The Wilds, l’attesa è terminata: 10 ragazze disperse su un’isola deserta, la nuova serie tv è finalmente disponibile su Amazon Prime Video

Esce oggi la nuova attesissima serie di Amazon Prime Video The Wilds. L’attesa è finalmente finita e tutti coloro che non vedevano l’ora di iniziare una nuova serie tv, complici le restrizioni, il coprifuoco e la pandemia, sono accontentati. Il primo episodio è disponibile da questa mattina per tutti su Twitter, ma per poter vedere il resto della serie bisognerà avere un abbonamento a Prime Video (qui per iniziare il periodo gratis di 30 giorni):

Quale è la trama di The Wilds?

La storia può in qualche modo ricordare Lost, ma in questo caso le protagoniste sono 10 teenager che a seguito di un incidente aereo si ritrovano in un’isola deserta. Le 10 ragazze, di diverse origini e ceti sociali, si ritrovano a dover affrontare diverse prove. La narrazione sarà attraversata dal parallelo tra la vita quotidiana delle adolescenti e la sopravvivenza sull’isola, con una grande attenzione data dagli sceneggiatori allo sviluppo dei personaggi e alla nascita di legami e relazioni. Le protagoniste non sanno però di trovarsi per un esperimento sociale.