Time ha scelto la “Persona dell’Anno”: in copertina Joe Biden e la sua vice Kamala Harris

Il presidente eletto USA e il suo braccio destro hanno conquistato un’ambita copertina: Joe Biden e la sua vice Kamala Harris sono la “Persona dell’Anno” di Time.

Dal 1927 il magazine americano, a dicembre, attribuisce il riconoscimento alla persona che, in positivo o in negativo, ha segnato l’anno che sta per concludersi.

L’annuncio è avvenuto durante uno speciale della NBC.

Biden ha battuto il presidente uscente Donald Trump, l’epidemiologo Anthony Fauci, i lavoratori essenziali, i medici e gli infermieri, e il movimento Black Lives Matter.