Tragedia in Savoia. Un elicottero d’emergenza con a bordo 6 persone e’ precipitato a quota 1.800 metri, secondo quanto riferito dalla prefettura. L’allarme e’ stato lanciato intorno alle 19.10 dal pilota che e’ riuscito a gettarsi all’esterno. “Un elicottero (della compagnia privata) Service Aerien francais si e’ schiantato con quattro membri della SAF e due soccorritori del CRS Alpes nella citta’ di Bonvillard”, nei pressi di Albertville, ha detto un funzionario del prefettura.

Sono in corso le ricerche per trovare gli occupanti del velivolo. Data la nebbia, tre elicotteri mobilitati “non possono per ora avvicinarsi al massimo al luogo dell’incidente”, ma e’ in corso anche un intervento a terra con oltre 40 persone impegnate. Il gruppo SAF (ex French Air Secours) e’ una societa’ privata creata nel 1979. Possiede una quarantina di elicotteri ed opera in tutte le Alpi, a Parigi e nel sud-ovest. Esegue evacuazioni sanitarie e soccorso su pista nelle stazioni sciistiche, trasporto di attrezzature e merci in montagna, attivita’ turistiche e interviene anche nella lotta agli incendi.