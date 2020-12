Tragedia a Genova: morto il neonato rimasto schiacciato dopo brusca frenata del bus

E’ morto all’ospedale Gaslini di Genova il neonato che era rimasto schiacciato su un bus lo scorso 28 ottobre nel quartiere di San Teodoro del capoluogo ligure. Il bimbo, di nemmeno un mese, era nel marsupio della mamma, quando la donna ha perso l’equilibrio a causa di una brusca frenata del mezzo in via Buozzi. Il neonato, che nell’impatto è finito schiacciato dal corpo della madre contro un sostegno di metallo del bus, era stato portato già in gravissime condizioni nell’ospedale pediatrico genovese, dove poi ieri sera è morto.