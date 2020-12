Nel giorno in cui gli Stati Uniti superano i 16 milioni di casi di SARS-CoV-2 e raggiungono quasi i 300 mila morti dall’inizio della pandemia, scoppia l’ennesima polemica su Donald Trump, anch’egli contagiato nelle scorse settimane. Questa volta a far infuriare il mondo dei social basta la foto di Trump sulla tribuna dello stadio dell’Accademia di West Point che assiste a una partita di football: l’unico senza la mascherina, mentre tutti i cadetti intorno a lui ne indossano una. Le immagini fanno immediatamente il giro del web e subito sui social scatta l’indignazione di molti americani verso il presidente uscente, accusandolo di dare un pessimo esempio e di mettere in pericolo tanti giovani.

“Indossa la mascherina e smetti di mettere i nostri giovani militari a rischio. E’ un comportamento orribile da parte di un presidente“, si legge su un tweet postato in diretta mentre, nel tradizionale appuntamento annuale, sul campo di West Point si sfidavano le squadre dell’Esercito e della Marina militare. Altri utenti su Twitter hanno cominciato a invitare i cadetti sugli spalti ad allontanarsi da Trump, descritto in altri post come “l’unica persona in tutto lo stadio a non indossare la mascherina“. In realta’ lo ha fatto solo per pochi istanti. Ma il presidente nei filmati appare davvero l’unico senza protezione anche all’ingresso nello stadio. Tutti indossano la mascherina tranne un’altra persona, il capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, anche lui da pochi giorni guarito dal Covid-19.