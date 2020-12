A ruba la t-shirt natalizia col pinguino indossata dalla prima donna vaccinata contro il covid: quanto costa e dove trovarla

Basta davvero poco per far diventare virale e di moda qualcosa. Non solo gli influencer hanno il potere di lanciare nuove modo e invogliare i loro follower ad acquistare capi di abbigliamento, accessori, o altro, a volte basta davvero poco. Che tu sia Kate Middleton con un vestito a pois o una arzilla novantenne con una t-shirt natalizia con disegnato un pinguino poco cambia: quando qualcosa è destinata ad avere successo ce lo avrà senza troppe difficoltà. Questa premessa per raccontare il curioso episodio accaduto in Gran Bretagna dopo la vaccinazione di Margaret Keenan, la prima donna vaccinata contro il coronavirus. L’arzilla 90enne di Ennirskillen, in Irlanda del Nord, ha fatto andare a ruba una simpatica maglietta.

La maglietta col pinguino

Margaret, due giorni fa si è sottoposta al vaccino contro il coronavirus ed il momento è stato immortalato da fotografi, giornalisti e cameraman: le immagini hanno fatto in pochissimo tempo il giro del mondo e, in questo momento in cui si celebrano le festività natalizie, la t-shirt indossata dalla dolce nonnina non è passata inosservata. Margaret aveva addosso una maglietta blu natalizia con disegnato uin pinguino col cappello di Babbo Natale. Una t-shirt buffa, non proprio di moda, ma a Natale, si sa, ormai sono gettonatissimi i capi di abbigliamento con rappresentazioni tipiche natalizie, anche se non proprio bellissimi.

Vendite triplicate

In poche ore le vendite della maglietta indossata da Margaret si sono triplicate. La t-shirt è in vendita sul sito di beneficienza che l’ha messa in commercio: è stata realizzata per raccogliere fondi in favore dello University Hospitals Coventry & Warwickshire Charity e costa 8 sterline. “Siamo solo un piccolo ente, ma abbiamo visto triplicare le vendite della maglietta e abbiamo dovuto ordinare più scorte”, ha raccontato Esulta Jo O’Sullivan, il direttore dell’ente di beneficenza.

Margaret Keenan

“Mi sento una privilegiata per essere la prima persona vaccinata contro il Covid-19, è il miglior regalo anticipato di compleanno che avrei potuto desiderare, perché significa che potrò finalmente trascorrere del tempo con la mia famiglia e gli amici nel nuovo anno dopo aver trascorso in solitudine gran parte del 2020“, ha dichiarato la donna, che la prossima settimana compirà 90 anni, vaccinata due giorni fa alle 6.31 locali all’University Hospital di Coventry, Inghilterra.