Ibrahimovic non teme il gelo, tuffo sulla neve in mutande per un grande annuncio: “perchè Sanremo è Zanremo” [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic, si sa, è uno che sembra non temere proprio nulla. Di certo, l’attaccante svedese del Milan non ha paura del freddo, che, anzi, ama sfidare più volte. Dopo aver mostrato qualche tempo fa un video di un suo allenamento, dopo un infortunio, sotto la neve, Ibrahimovic, questa volta, si è tuffato quasi completamente nudo su un tappeto nevoso. Un gesto folle fatto per annunciare la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo. Nel video, Ibrahimovic esce di casa, probabilmente la sua casa in Svezia, dove si trovava prima di fare rientro in Italia con la moglie Helena, in boxer e, senza mostrare alcun segno di cedimento per il freddo, si tuffa di schiena sulla neve gelida. “‘Zanremo ci siamo’…perche’ Sanremo e’ Zanremo…“, ha scritto lo svedese.