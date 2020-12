Tumori: in Italia 37 mila donne convivono con il cancro al seno metastatico cronico

Nel 30% dei casi un tumore del seno, anche se ben trattato, può passare ad una fase più avanzata. Sono infatti oltre 37mila le donne in Italia che convivono con un tumore metastatico grazie a cure innovative e mirate alla biologia del tumore. Le informazioni su questo tipo di tumore, su come affrontarlo e consigli sugli stili di vita sono contenuti nel sesto Quaderno di Fondazione Aiom che sarà presentato lunedì 21 dicembre, alle 18, su Fondazione Aiom Tv (in home page su www.fondazioneaiom.it) e sarà scaricabile gratuitamente. Ne parleranno Catia Angiolini (Oncologia della Mammella e Responsabile della Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze) e Rosanna D’Antona, Presidente dell’associazione Europa Donna Italia.

Tra le nuove terapie quella ormonale (indicata nei tumori con recettori ormonali positivi e assenza del recettore Her2), farmaci a bersaglio molecolare (nei tumori Her2-positivi) e in caso di tumore triplo negativo, il più difficile da trattare, chemioterapia anche in combinazione a immunoterapia. Senza contare la disponibilità dei cosiddetti ‘inibitori di CDK4/6’, particolari proteine che regolano la replicazione del tumore e che in combinazione con la terapia ormonale non solo consentono una sopravvivenza libera da malattia superiore al passato (cronicizzazione) con una qualità di vita normale, ma se somministrate nella fase iniziale, impediscono il passaggio alla fase metastatica. Sono altissime le attese riguardo quest’ultima frontiera terapeutica.