Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Lunedì potremo approvare la struttura di governance del Recovery. Ci sono differenze ma le differenti vedute non sono perchè deve comandare Conte o Gualtieri o un altro ministro o un partito ma su quale è la struttura più efficiente per il Paese. Non pensiate sia semplice… per questo ci stiamo ragionando, ma lo facciamo sempre con l’obiettivo di una piena funzionalità”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.