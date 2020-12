V-Day in UK: la 90enne Margaret Keenan è la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19

Al via il programma di vaccinazione di massa del Regno Unito contro il Coronavirus.

La 90enne Margaret Keenan è diventata la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19: ha ricevuto la dose allo University Hospital di Coventry alle 06:30 ora locale, le 07:30 in Italia.

“Mi sento una privilegiata“, ha detto la donna, citata dalla BBC. Keenan è originaria di Enniskillen (Irlanda del Nord).

E’ iniziato quindi il grande programma di vaccinazione di massa mai realizzato dall’NHS, il sistema sanitario nazionale britannico, in quello che è stato soprannominato “V-Day”. Circa 70 centri ospedalieri in tutto il Regno Unito si stanno preparando per la somministrazione del vaccino agli over 80 e al personale sanitario. Il programma predisposto dal governo britannico mira a proteggere inizialmente le categorie più vulnerabili.

Il Regno Unito è il primo Paese al mondo a iniziare a utilizzare il vaccino Pfizer/BioNTech dopo che le autorità di regolamentazione ne hanno approvato l’utilizzo la scorsa settimana. La vaccinazione non sarà obbligatoria ma volontaria.