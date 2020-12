“In Italia i vaccini anti Covid saranno autorizzati solo se approvati da Ema e Aifa”: entro settembre si punta alla vaccinazione di tutti

Sulla tempistica di approvazione e di esecuzione dei vaccini, il dibattito è aperto ormai de tempo. Non ci sarà obbligatorietà, ma il Governo è certo della risposta positiva degli italiani. ”Se i tempi saranno rispettati penso che entro settembre potremo vaccinare fino a 60 mln di italiani”. Così il commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri, ospite di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più’. ‘‘Nell’ipotesi che gli istituti di certificazione europei e italiani forniranno l’autorizzazione ai sei vaccini in fase finale di sperimentazione tra la fine di gennaio 2021 e marzo 2022 avremo 202 milioni di dosi di vaccino in Italia. Quindi se la pianificazione sarà rispettata in 15 mesi avremo 202 milioni di dosi’‘, spiega Arcuri.

“I vaccini approvati da Ema e Aifa saranno per definizione efficaci ed efficienti, serviranno per uscire finalmente da questa tragedia. Non c’e’ discussione su questo, e se cosi’ non sara’ allora i vaccini non saranno autorizzati“, precisa Arcuri alludendo alla polemica sulla sicurezza dei vaccini, giudicati da più fronti un risultato troppo veloce e dunque, ipoteticamente, poco sicuro.