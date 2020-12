Vaccino anti-coronavirus, la Regina Elisabetta si vaccinerà entra poche settimane: nessun privilegio, rientra nel primo gruppo

Il vaccino anti-coronavirus arriva in Gran Bretagna, in particolar modo nella famiglia Reale. Fonti di palazzo citate dai media britannici infatti riferiscono che la Regina Elisabetta ed il consorte Filippo saranno vaccinati contro il covid nelle prossime settimane.

I Gran Bretagna precisano che non si tratta di privilegi: Elisabetta e Filippo, infatti, rientrano nel primo gruppo di britannici che verrà vaccinati per l’età, rispettivamente di 94 e 99 anni. La Regina Elisabetta ed il consorte Filippo renderanno pubblica la loro scelta, una volta essersi sottoposti al vaccino, per incoraggiare tutto il popolo britannico a vaccinarsi. La Regina aveva annunciato nel 1957 di aver sottoposto al vaccino della polio i figli Carlo e Anna, in modo tale da invitare tutti i genitori britannici a seguire il suo esempio. Il resto della famiglia Reale si sottoporrà al vaccino anti-Covid quando rientrerà nelle fasce d’età previste, evitando così accuse di favoritismi.