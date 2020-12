Vaccino anti-coronavirus, Trump firma il decreto per dare priorità agli americani: “Useremo la legge di guerra se necessario”

Donald Trump ha firmato alla Casa Bianca un ordine esecutivo “che garantira’ la priorita’ dei vaccini agli americani prima che siano mandati all’estero“. Trump ha annunciato che per il vaccino anti Covid usera’ “se necessario” la Defence production act, una legge di guerra degli anni ’50 che obbliga le aziende a riconvertire la loro produzione. “Non penso pero’ che sara’ necessario“, ha precisato.

Il Presidente ha annunciato che l’autorizzazione della Fda per il vaccino anti Covid “arrivera’ a giorni“, ringraziando vari dirigenti della sua amministrazione presenti ad un incontro alla Casa Bianca, tutti con la mascherina. Assente, e non citato, l’immunologo Anthony Fauci, gia’ ingaggiato da Joe Biden nel suo team sanitario. Trump ha ricordato che l’amministrazione ha investito 14 miliardi di dollari nell’operazione ‘Warp speed’ per accelerare lo sviluppo e la distribuzione dei vaccini anti Covid, impiegando meno di nove mesi per arrivare al primo.