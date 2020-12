Vaccino anti-Covid, novità dal Regno Unito: la Regina Elisabetta ed il principe consorte Filippo non si vaccineranno davanti alle telecamere

La Regina Elisabetta ed il principe consorte Filippo saranno tra i primi a vaccinari contro il coronavirus nel Regno Unito, ma dall’Inghilterra arrivano importanti novità: non lo faranno davanti alle telecamere. La coppia, di 94 e 99 anni, rientra nel primo gruppo delle persone da vaccinare perchè, vista l’età, rientra nella categoria di persone più a rischio n prima fila per il vaccino Pfizer/BioNTech. “Non sono sicuro che lo faranno davanti alla telecamera, ma sono certo che verranno seguite le linee guida da adottare in base all’approccio graduale che ho stabilito’‘, queste le parole alla Nbc del ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, che guida anche il programma di distribuzione di vaccini del paese.