Vaccino anti-SARS-CoV-2, l’ironia della specializzanda Lucilla: “ho provato a spegnere la sveglia con la forza del pensiero ma il 5G non funziona”

La campagna di vaccinazione contro il virus di SARS-CoV-2 è iniziata ormai da qualche giorno. Non mancano però le polemiche e gli episodi sconcertanti: nei giorni scorsi è stata infatti insultata e minacciata sui social l’infermiera prima vaccinata in Italia. I no-vax continuano a far parlare di sè, ma c’è chi con coraggio e ironia riesce a mandar loro un importante segnale, come ha fatto Lucilla Crudele. Specializzanda in servizio al pronto soccorso del Policlinico di Bari è la seconda operatrice sanitaria ad aver ricevuto il vaccino in Puglia e ha voluto mandare un importante messaggio con un post sui social con un pizzico d’ironia.

“ Stamattina ho provato a spegnere la sveglia con la forza del pensiero ma il 5G ancora non funziona. In compenso è completamente passato il dolore (assolutamente sopportabile) nella sede dell’inoculo (metto la foto per i diffidenti ). Dopo 48 ore senza alcun altro tipo di sintomo, penso ancora di più a quanto sono fortunata.

Per aver ricevuto il vaccino

Per essere circondata da un affetto travolgente

A vivere in un Paese in cui la vaccinazione sarà universale e gratuita (viva il SSN!)

A vivere in un’epoca in cui un atto così semplice può restituirci la libertà di viaggiare, abbracciarci, sperare nella forza della scienza “.

Con questo post sui social Lucilla ha voluto ironizzare e mandare un messaggio importante ai no vax e ai diffidenti.