Vaccino anti Covid, Trump sta per firmare il decreto ‘America First’: prima gli americani e poi il resto del mondo

America First, ovvero ‘Prima l’America’, anche per il vaccino. Donald Trump sta per firmare un decreto per assicurare la priorità del vaccino ai cittadini americani, limitando così gli sforzi per aiutare altri Paesi. Lo riportano alcuni media tra cui Fox News e Nbc. Il provvedimento – spiegano fonti dell’amministrazione – sarà proprio in linea con la dottrina dell’America First e prevede di fornire il vaccino ad altri Paesi “solo una volta che è stata soddisfatta l’esigenza del popolo americano”.

“America First” è stato lo slogan preferito di Trump a partire dalla campagna elettorale e non lo ha abbandonato nemmeno dopo l’elezione. Anzi, Trump ha invitato gli altri Paesi ad adottare la medesima policy. Pare che sia stato un giornalista del New York Times durante un’intervista a suggerire al presidente Usa l’espressione in questione, e da allora lui l’ha ripetuta come un mantra.

Ma cosa significa l’espressione “America First”? Lo slogan risale a molto tempo prima dell’avvento di Trump. Fu infatti un altro presidente degli Stati Uniti, sempre durante una campagna elettorale, a sdoganarla ben un secolo prima. Nel 1916 il democratico Woodrow Wilson venne eletto con la promessa di mettere al primo posto l’America. Lo scrisse sui manifesti e il riferimento era alla Prima Guerra mondiale, che dal 1914 aveva stravolta il mondo. Wilson, con lo slogan ‘America first’, aveva promesso che sarebbe rimasto estraneo al conflitto, ma dopo solo un anno decise l’intervento dell’esercito statunitense in Europa per prendere parte al primo conflitto mondiale. I suoi detrattore, primo fra tutti l’editore William Randolph Hearst, utilizzarono il medesimo slogan per attaccarlo.