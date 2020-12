Vaccino contro SARS-CoV-2, Crisanti ci ripensa: “Io e mia moglie lo faremo”

Dopo aver suscitato accese polemiche nelle scorse settimane, il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti ci ripensa. Aveva fatto molte discutere un mese fa quando aveva spiegato di voler attendere la pubblicazione dei dati e della valutazione della comunita’ scientifica sui vaccini prima di decidere su una sua eventuale adesione alla campagna di immunizzazione. Ora, invece, fa sapere che si vaccinerà. “Certo che si’“, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera, “mia moglie si e’ gia’ prenotata: vive in Inghilterra e lo fara’ li’. Io mi trovo a Roma ma tornero’ in Veneto e, appena possibile, mi vaccinero’ contro il coronavirus”.

“L’Fda americano ha pubblicato tutti gli studi relativi ai vaccini prodotti da Moderna e Pfizer“, ha spiegato Crisanti, “possiamo dire che si tratta di prodotti che sicuramente inducono una risposta immunitaria protettiva”.