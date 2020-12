Vaccino contro SARS-CoV-2, anche il Presidente campano De Luca si vaccina: “Dobbiamo farlo tutti per tornare alla vita normale”

Anche Vincenzo De Luca ha ricevuto il vaccino contro SARS-CoV-2 questa mattina all’ospedale Cotugno, nel giorno del Vaccine Day europeo, in cui tutti i Paesi hanno iniziato a somministrare le prime dosi del vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech. Il presidente della Regione Campania si era recato intorno alle 10 al nosocomio napoletano per verificare che tutte le operazioni relative al Vaccine Day procedessero regolarmente.

De Luca si e’ vaccinato intorno alle 12, in una delle stanze della direzione generale e non nei box allestiti per il personale sanitario. “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid-19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”, ha scritto su Facebook De Luca, a corredo della foto che lo ritrae durante la vaccinazione.