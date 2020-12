Valle d’Aosta, valanga a Courmayeur: illeso lo scialpinista coinvolto

A Courmayeur si è verificata una valanga, sulla pista Youla. La slavina, spiega il Soccorso Alpino Valdostano che è intervenuto, è stata spontanea e si è verificata a quota 2300 mt, poco prima delle 12 di oggi. Immediato l’intervento in elicottero. Uno scialpinista che procedeva in solitaria è rimasto coinvolto, ma è stato prontamente estratto da altri scialpinisti in zona. L’uomo, visitato dal medico di equipaggio, è rimasto a Courmayeur perché, risultato illeso, non necessitadi intervento sanitario.