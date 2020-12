Variante inglese Sars-Cov-2, Gran Bretagna isolata: sale la tensione a Dover per le code dei tir, scontri con polizia [FOTO]

La Gran Bretagna è stata quasi isolata dal resto del mondo, per via della cosiddetta variante inglese del Sars-Cov-2 che, verosimilmente, è già ampiamente diffusa in quasi tutti i paesi europei visto che, sebbene sia stata individuata da poco, circola almeno dallo scorso settembre. Anche gli esperti sono concordi nel sostenere che si tratta di una variante del virus che, allo stato attuale, viene curata esattamente come le altre. E anche il vaccino, secondo i ricercatori, funzionerà contro la il virus modificato.

Ma questo non basta, evidentemente, visto che è comunque scoppiato il panico e si cerca di correre ai ripari nel modo più errato e dannosi: isolando la Gran Bretagna. Scontri sono scoppiati a Dover, nel Regno Unito, fra i camionisti in coda per entrare in Francia e la polizia. Poco dopo le 8 locali (le 9 in Italia), un gruppo di camionisti ha contestato la polizia fischiandola e alcuni hanno anche spintonato gli agenti nel tentativo di rompere i cordoni di polizia.

I tir hanno cominciato ad accumularsi in prossimità dei porti britannici dopo che domenica sera, alla luce della scoperta di una nuova variante del coronavirus nel Regno Unito, la Francia ha introdotto un blocco di 48 ore dal Paese. Ieri sera è stato annunciato un accordo che prevede la possibilità di ingresso in Francia dal Regno Unito per cittadini francesi, cittadini britannici residenti in Ue e per necessità specifiche come quelle dei camionisti impegnati nel trasporto merci, a patto di esibire un test anti-Covid risultato negativo nelle 72 ore precedenti. Nonostante l’accordo, però, potrebbero volerci giorni per sbloccare le code: i camion in coda sono migliaia, circa 4mila secondo alcune stime, e i test richiedono tempo. Alcuni camionisti a Dover hanno detto all’emittente britannica Sky News che finora non hanno visto alcun test.