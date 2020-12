La nuova variante di SARS-CoV-2 fa paura: la Farnesina comunica lo stop dei voli con il Regno Unito

La nuova variante di SARS-CoV-2 che si sta diffondendo in Inghilterra e che è stata definita “fuori controllo” a Londra dal segretario alla Salute del Regno Unito, Matt Hancock, sta portando alcuni Paesi ad interrompere i collegamenti con il Regno Unito.

Alla lista si aggiunge anche l’Italia. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, il Ministero degli Affari Esteri guidato da Luigi Di Maio ha comunicato alla Gran Bretagna l’interruzione dei voli a causa delle nuova variante, che è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. Il blocco dei voli con il Regno Unito dovrebbe partire sin da subito. A partire dalle prossime ore saranno dunque sospesi tutti i voli tra i due Paesi, sia in arrivo che in partenza.