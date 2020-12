Nuova variante di SARS-CoV-2, “presente in tutto il Regno Unito, ci attendiamo un’impennata dopo Natale”: 3 ipotesi sull’origine

Nelle scorse ore, la nuova variante di SARS-CoV-2 ha attirato grandi attenzioni e un allarmismo ingiustificato a detta dei maggiori esperti, nazionali e internazionali. “I virus mutano, è naturale e previsto”, ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha sottolineato che “finora non ci sono prove che causi malattie gravi o abbia una mortalità superiore”.

La variante inglese di SARS-CoV-2 è diffusa non solo a Londra e nel sud-est della Gran Bretagna, ma in tutto il Paese, dove è prevista un‘impennata di contagi dopo le feste di Natale. Lo ha detto, nel corso di una conferenza stampa con il premier britannico Boris Johnson, il Capo consigliere scientifico della Gran Bretagna, Patrick Vallance. Di qui il consiglio a evitare spostamenti, sottolineando che le misure di restrizione ora sono “ancora più importanti” data la “rapida trasmissibilità” della nuova variante. Vallance ha inoltre detto che è probabile che i contagi aumentino dopo il periodo natalizio e ciò porterà a restrizioni ancora più severe. Sia lui che il primo ministro britannico hanno ribadito che non vi è alcuna indicazione che i vaccini non saranno efficaci nel combattere la nuova variante.

La nuova variante è comparsa per la prima volta a fine settembre in Inghilterra, per poi diffondersi sempre di più, tanto che a novembre la sua presenza e’ stata rilevata anche in Danimarca e Australia. Nel complesso, è stata rilevata anche in Olanda, Belgio, Italia e forse anche Germania. Tre le ipotesi fatte dall’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) sull’origine della variante inglese, visto l’insolito alto numero di mutazioni della proteina spike, “non e’ emersa attraverso il graduale accumulo di mutazioni in Gran Bretagna”. La prima ipotesi e’ che si sia sviluppata con una prolungata infezione da SARS-CoV-2 in un paziente immunodepresso, in cui possono essersi accumulate piu’ mutazioni capaci di eludere il sistema immunitario. L’altra e’ che, grazie ad un processo di adattamento il virus, presente negli animali, sia stato ritrasmesso all’uomo dall’animale, come accaduto negli allevamenti di visioni in Danimarca e Olanda. La terza ipotesi e’ che la variante sia emersa attraverso la circolazione in Paesi con poca o inesistente copertura di sequenziamento genetico.