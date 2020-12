Viaggio in Lapponia, la regione più vasta e più settentrionale della Finlandia vista dallo Spazio [FOTO]

La missione Copernicus Sentinel-1 ci porta sopra la Lapponia , la regione più vasta e più settentrionale della Finlandia, giusto in tempo per le festività. Geograficamente collocata all’interno del Circolo Polare Artico, la Lapponia, anche chiamata Sápmi dalla popolazione Sami, si estende attraverso Norvegia settentrionale, Svezia, Finlandia e nella penisola di Kola in Russia. È limitata dal Mar di Norvegia a ovest, dal Mare di Barents a nord e dal Mar Bianco a est.

Durante i mesi invernali Lapponia vuol dire nevicate, temperature ben sotto lo zero e Luci del Nord – anche dette Aurora Boreale – che illuminano gli scuri cieli notturni. Rovaniemi, la capitale della Lapponia, si trova nella parte superiore dell’immagine, ed è considerata ufficialmente la città natale di Babbo Natale.

A Rovaniemi, il Circolo Polare Artico attraversa il Villaggio di Santa Claus, situato otto chilometri a nord del centro della città. Il Circolo Polare Artico segna la latitudine più meridionale dove il Sole può rimanere sotto o sopra l’orizzonte continuamente per 24 ore – tali fenomeni sono noti come Sole di Mezzanotte in estate e Notte Polare in inverno.

L’immagine combina tre acquisizioni radar della missione Copernicus Sentinel-1 e mostra le variazioni nel tempo delle condizioni del suolo. La prima immagine, del 28 febbraio 2019, è associata al colore verde, la seconda, dell’11 marzo, è associate al rosso, e la terza, del 04 aprile, mostra i cambiamenti in blu.

I cambiamenti che si sono verificati nel tempo sono in gran parte visibili in questa immagine nella parte inferiore sinistra, dove il ghiaccio marino nel Golfo di Bothnia si è spostato considerevolmente lungo la costa. Il Golfo di Bothnia, il braccio più settentrionale del Mar Baltico, è situato tra la costa occidentale della Finlandia e la costa orientale della Svezia. Dal momento che riceve l’acqua di numerosi fiumi, inclusi i fiumi Torne e Kemijoki visibili nell’immagine, la sua salinità è estremamente bassa, e la copertura di ghiaccio si mantiene fino a cinque mesi durante l’inverno.

Ci sono numerose piccole isole, che rendono la navigazione nel golfo difficoltosa. Per questa ragione, le navi che viaggiano nel golfo ricevono assistenza rompighiaccio nel loro viaggio attraverso le acque ricoperte di ghiaccio, seguendo rotte rettilinee che facilitano la loro navigazione. Linee rette si possono vedere provenire dai porti di Röyttä e di Ajos.

In qualità di missione radar avanzata, Copernicus Sentinel-1 può riprendere immagini della superficie della Terra attraverso nuvole e pioggia, sia di notte che di giorno – facendone una missione ideale per monitorare aree spesso avvolte nell’oscurità, come le regioni polari.