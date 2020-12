Virgin Galactic, SpaceShipTwo scalda i motori, tutto pronto per il test di volo suborbitale [FOTO]

Se il programma verrà rispettato, anche in considerazione delle condizioni meteo, oggi partirà l’aereo razzo Virgin Galactic, di Richard Branson.

SpaceShipTwo dovrebbe partire dallo spazioporto commerciale SpacePort America, di proprietà della stessa Virgin, in New Mexico: si tratta del primo di 3 voli spaziali dimostrativi in vista di quelli regolari, previsti nel 2021 e per i quali ci sono già oltre 600 prenotazioni. Lo stesso Branson salirà a bordo al terzo volo di prova.

Oggi partiranno però solo 2 piloti: l’ex astronauta della NASA CJ Sturckow e il capo pilota Virgin Galactic Dave Mackay.

SpaceShipTwo non verrà lanciato da una base, ma verrà portato a 15mila metri d’altezza da un altro aereo, e successivamente entrerà in azione il razzo che lo lancerà nello spazio sub-orbitale terrestre.