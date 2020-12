Visite a parenti nelle festività natalizie: si può rientrare nella propria residenza in qualsiasi momento?

Le misure restrittive per le festività natalizie lasciano ancora qualche dubbio. Grazie alla deroga concessa dal governo sarà possibile fare visita ad amici e parenti, per un massimo di 2 persone in più rispetto a chi vive nella casa in cui si va a fare visita. Ciò è consentito, però, rispettando comunque gli orari del coprifuoco, non si potrà infatti circolare oltre le 22.00 se non per motivi di salute e lavoro. Tra le FAQ pubblicate sul sito del governo ce n’è una proprio su questo tema: Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto ‘coprifuoco’? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? “Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00 (il 1° gennaio 2021 tra le 7.00 e le 22.00), sia nei giorni ‘rossi’ che in quelli ‘arancioni’. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00, restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute”, si legge sul sito del governo.