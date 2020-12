WhatsApp introduce un’importante novità: presto disponibile il ‘copia e incolla’ per condividere foto più rapidamente

WhatsApp non smette mai di aggiornarsi. La famosa piattaforma messaggistica usata da tantissimi utenti in tutto il mondo ha unìimportante novità per chi possiede un dispositivo iOS. L’azienda ha lanciato una nuova beta per introdurre diverse novità, tra le quali spicca una nuova metodologia per condividere foto in maniera rapida, molto di più rispetto a come è stato possibile farlo finora. Sarà possibile effettuare un nuovo copia e incolla multiplo.

In cosa consiste il copia e incolla di WhatsApp?

A breve nei dispositivi iOS sarà possibile copiare e incollare più elementi tutti insieme nella chat. All’interno del rullino sarà possibile selezionare tutti i video e le foto desierate e una volta nel pannello basterà cliccare su ‘copia’ per incollarli direttamente tutti insieme all’interno della chat in cui desideriamo mandarli. La nuova funzione è disponibile ancora solo nella versione beta di WhatsApp e non è ancora disponibile al pubblico.