Zephyr di Airbus, la Solar High Altitude Platform Station conclude con successo una nuova campagna di test di volo in Arizona

Airbus Defence and Space ha completato con successo una nuova campagna di test di volo per la sua Zephyr High Altitude Platform Station (HAPS), in Arizona, U.S.A.

La campagna di volo 2020 è riuscita nonostante i rallentamenti globali dovuti alla pandemia di Covid19. La campagna si è concentrata sull’agilità, sul controllo e sulle operazioni del velivolo per continuare a progredire sulle campagne precedenti, che hanno già dimostrato la persistenza stratosferica diurna e notturna del sistema aereo senza pilota (UAS) essenziale nei mercati militari e commerciali.

La campagna di quest’anno, svoltasi nelle prime tre settimane di novembre, ha avuto l’obiettivo di dimostrare la flessibilità operativa e l’agilità del velivolo, in particolare testando i voli a bassa quota e le prime fasi di transizione alla stratosfera. Ha inoltre permesso la validazione di una nuova suite di strumenti di pianificazione del volo e lo sviluppo di concetti operativi attraverso voli multipli e variegati in rapida successione.

“Avendo dimostrato il volo stratosferico, continuiamo a far progredire ulteriormente il sistema operativo con l’obiettivo di essere più flessibili e robusti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Il risultato di questa campagna è un contributo prezioso per l’intero programma di volo del prossimo anno”, ha dichiarato Jana Rosenmann, Head of Unmanned Aerial Systems di Airbus.

Il team della campagna ha utilizzato un velivolo Zephyr, dotato di nuovi software per i sistemi di controllo e di strumenti specifici per i test di volo, oltre ai velivoli di prova più leggeri associati, per condurre più voli di prova di successo durante il mese di novembre.

I voli hanno riguardato le fasi di decollo, salita, crociera, un aggiornato controllo di volo e le fasi di discesa, seguite da atterraggi di successo. Gli obiettivi della campagna di test sono stati tutti raggiunti mostrando un velivolo più resistente e capace.

Zephyr è il sistema aereo senza pilota stratosferico (UAS) leader mondiale nel settore dell’energia solare-elettrica. Sfrutta i raggi del sole, utilizzando esclusivamente l’energia solare, al di sopra delle condizioni atmosferiche e del traffico aereo convenzionale, colmando una lacuna di capacità complementare ai satelliti, agli UAV e agli aeromobili con equipaggio per fornire continui servizi satellitari locali.

Con la conclusione della campagna di test di volo di quest’anno, Zephyr ha compiuto un altro passo avanti verso una realtà operativa. Zephyr porterà nuove capacità per vedere, sentire e connettere sia per i clienti commerciali che per quelli militari. Zephyr fornirà il potenziale per rivoluzionare la gestione dei disastri, compreso il monitoraggio della diffusione degli incendi o delle fuoriuscite di petrolio. Fornirà una sorveglianza costante, tracciando il panorama ambientale del mondo in continua evoluzione e sarà in grado di fornire comunicazioni alle parti del mondo più scollegate.

Già nel luglio 2018, il team Zephyr ha condotto con successo una campagna di volo di prova durante la quale Zephyr S ha volato nella stratosfera per quasi 26 giorni (25 giorni, 23 ore e 57 minuti). Rimane la più lunga durata di volo mai effettuata di un velivolo senza rifornimento di carburante. Il velivolo è rimasto nella stratosfera giorno e notte, raggiungendo costantemente un’altitudine di 60.000 piedi all’alba e con una massima altitudine di 71.140 piedi.