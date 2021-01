Le 10 scoperte archeologiche più sorprendenti del 2020: da un prezioso tesoro alla vera causa della fine della Repubblica Romana, un vulcano [FOTO]

Nonostante le tante difficoltà che ci ha presentato, il 2020 ci ha regalato delle scoperte archeologiche incredibili. Ad esempio, poco dopo che gli scienziati hanno confermato che il Museo della Bibbia a Washington era in possesso di falsificazioni del Rotolo del Mar Morto, mettendo in dubbio l’autenticità di circa 70 altri frammenti conosciuti, l’Università di Manchester si rese conto che i frammenti di pergamena ritenuti vuoti e privi di valore erano in realtà parte di una serie di antichi manoscritti.

Naturalmente, il 2020 ci ha ricordato che le scoperte possono essere anche una delusione: basti che la scoperta rivoluzionaria del più antico esempio di lingua basca scritta, scoperta proprio lo scorso anno, è stata una bufala. Ma sebbene alcune scoperte suscitino scetticismo, altre possono essere sconvolgenti, come il più grande e antico monumento Maya mai trovato. Altre volte, anche i dettagli più piccoli possono diventare cruciali, come quando i ricercatori hanno scoperto che la ragazza con l’orecchino di perla di Johannes Vermeer in passato aveva le ciglia, poi ‘scomparse’.

Ecco la lista delle dieci scoperte archeologiche più rilevanti del 2020.

Gli archeologi hanno portato alla luce più di 100 sarcofagi dipinti, alcuni con mummie intatte, in un’antica necropoli vicino al Cairo. Come sempre, l’Egitto è stato un terreno fertile per gli archeologi, con la scoperta della prima antica camera ardente egiziana , il più antico libro illustrato del mondo e una mummia sepolta con una galleria di pittura segreta , tra gli altri reperti. Ma la più grande novità nell’archeologia egizia quest’anno è stata senza dubbio lo scavo di oltre 100 sarcofagi dipinti a Saqqara, un antico cimitero a sud del Cairo. I costruttori di Stonehenge hanno trasportato i monoliti gigante da molto lontano e li hanno sistemati in maniera tale da amplificare il suono durante gli antichi rituali delle classi dominanti. Gli archeologi hanno scoperto che le rocce più piccole provenivano dalle cave di Carn Goedog e Craig Rhos-y-felin, nelle colline Preseli in Galles, a circa 143 miglia di distanza da Stonehenge. Ora, gli esperti hanno stabilito che l’anello esterno dell’antico monumento, che pesa 30 tonnellate, proviene dalle colline di gesso di Marlborough Downs, a 15 miglia di distanza. E mentre Stonehenge rimane sempre misterioso, gli ingegneri acustici dell’Università di Salford, a Manchester, hanno realizzato un modello in scala 1:12 per dimostrare le sue proprietà acustiche, che potrebbero essere state parte integrante del suo utilizzo. Alcuni scienziati hanno scoperto una figura di gatto, risalente a 2000 anni fa, incisa nella terra tra le linee di Nazca del Perù. Un nuovo geoglifo scoperto nel deserto di è il più antico della regione, risalente al 200 a.C. al 100 a.C. La figura felina misura 120 piedi di diametro ed è attualmente in fase di conservazione. I ricercatori si sono imbattuti nella figura, che assomiglia a un felino sdraiato con una coda a strisce e orecchie a punta, mentre svolgevano lavori di conservazione sulla collina rocciosa conosciuta come Mirador Natural. “La figura era appena visibile e stava per scomparire a causa della sua posizione su un pendio abbastanza ripido e degli effetti dell’erosione naturale“, ha detto una dichiarazione del minister locale. L’archeologo peruviano Toribio Mejia Xesspe ha scoperto le Linee di Nazca nel 1927 e l’UNESCO le ha dichiarate Patrimonio dell’Umanità nel 1994. Come molti disegni preistorici, le immagini della Linea di Nazca raffigurano una serie di animali tra cui un ragno, una scimmia, un colibrì, una balena e un pesce; ci sono anche immagini umanoidi. Gli archeologi hanno scoperto gli scheletri delle donne guerriere in Mongolia, risalenti al periodo di Mulan. La scoperta è avvenuta nel nord della Mongolia. Si tratta degli scheletri di due donne guerriere di 1.500 anni, ed è una nuova prova delle possibili origini del mito cinese di Mulan, reso popolare in Occidente dalla Disney. E non è l’unica scoperta interessante sulle donne. Un sito di scavo del IV secolo a.C. in Russia ha rivelato quattro donne sepolte con le loro armi. Avrebbero fatto parte della società matriarcale scita che si dice sia servita da ispirazione per personaggi femminili così forti come Xena e Wonder Woman. E tornando ancora più indietro, una tomba peruviana di 9.000 anni conteneva una donna nella tarda adolescenza, messa da parte i suoi strumenti di caccia, suggerendo che era tempo di riconsiderare le supposizioni che gli uomini fossero i cacciatori esclusivi nella società preistorica. Nel mese di novembre una equipe di archeologi ha scoperto decine di migliaia di antiche pitture rupestri ultra realistiche nell’Amazzonia colombiana. Queste meravigliose pitture rupestri dell’era glaciale di animali selvatici e umani scoperti nell’Amazzonia colombiana, furono create 12.500 anni fa. Gli archeologi hanno scoperto per la prima volta l’enorme deposito di opere d’arte antiche – ci sono decine di migliaia di dipinti – tramite immagini satellitari, ma hanno dovuto ottenere il permesso dai dissidenti ribelli che controllano l’area per visitare effettivamente i siti di persona. Gli archeologi hanno scoperto una statuetta di uccello del Paleolitico in un mucchio di rifiuti. Si scopre che è la più antica arte cinese in 3D al mondo. Questa statuina di uccello del Paleolitico, scolpita da un osso annerito, potrebbe non sembrare particolarmente impressionante, ma risale a 13.500 anni fa. E le sue superfici mostrano prove dell’uso di diversi tipi di strumenti, indicando che l’artista usava tecniche di intaglio consolidate. È anche unico in quanto l’uccello è appollaiato su un piedistallo, suggerendo che fa parte di una tradizione artistica precedentemente sconosciuta. Secondo gli archeologi la Repubblica romana e persino il regno tolemaico dell’antico Egitto potrebbero essere stati ‘terminati’ dai vulcani. L’assassinio di Giulio Cesare nell’anno 44 a.C. potrebbe non essere la causa della caduta della Repubblica Romana. Il colpevole, suggerisce uno studio recente, potrebbe effettivamente essere stato a 6.000 miglia di distanza, dove il vulcano Okmok è esploso sulle isole Aleutine dell’Alaska l’anno prima, scatenando nuvole di cenere che hanno innescato una carestia che ha contribuito ai disordini sociali che seguirono. Gli esperti di climatologia hanno segnato la svolta attraverso campioni di sei ‘carote’ di ghiaccio artico, che possono essere datate come anelli di alberi, confrontando la tefra vulcanica nel ghiaccio con la chimica delle rocce dei vulcani di tutto il mondo, abbinandola definitivamente a Okmok. Dopo lo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacciai in Norvegia, gli archeologi hanno trovato un tesoro di circa 800 manufatti vichinghi che sono rimasti congelati per almeno mille anni. La scoperta, la prima del suo genere nel Nord Europa, suggerisce che le montagne fossero un percorso di viaggio molto utilizzato, invece che una barriera fisica come si è sempre pensato. In Russia è stata portata alla luce una misteriosa struttura dell’era glaciale ricavata dalle ossa di 60 mammut lanosi. Ha 25.000 anni ed è fatta interamente di ossa di mammut. Sotto scavo dal 2014, il sito misura 12 metri di diametro e presenta ossa di 60 mammut. Gli archeologi non sanno ancora perché o come sia stato costruito, o per cosa fosse usato. Un commerciante di antichità ha seppellito 2 milioni di dollari in un tesoro nelle Montagne Rocciose un decennio fa. S stima che siano almeno 300.000 le persone che potrebbero aver cercato di scoprire la cassa di bronzo piena di oro, gemme preziose e altri oggetti di valore che si dice valesse 2 milioni di dollari, che l’eccentrico mercante d’arte del New Mexico Forrest Fenn nascose da qualche parte nel Montagne Rocciose. Quest’anno, poco prima che Fenn morisse all’età di 90 anni, qualcuno è finalmente riuscito in quella ricerca. A causa di contenziosi in sospeso, il ritrovatore ha rivelato la sua identità solo alla fine dell’anno, ma mantiene segreta la posizione della scoperta, sebbene alcuni cacciatori di tesori ritengano che il nascondiglio del tesoro fosse nel Parco Nazionale di Yellowstone.

Le immagini delle dieci scoperte archeologiche citate nell’elenco sono visibili nella gallery fotografica scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.