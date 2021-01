Il 14 gennaio è la giornata “vesti il tuo animale domestico”: su Amazon tantissime proposte originali per celebrare questo giorno

Cosa c’è di più carino di un gatto con addosso un cappellino o un cane in salopette? Gli amanti dei vestitini per animali domestici saranno felicissimi di sapere che il 14 gennaio si festeggia la giornata “Vesti il tuo animale domestico”: un’occasione unica per dare libero sfogo alla fantasia. Anche i nostri amici pelosi seguono la moda ed ecco quindi che questa originale giornata diventa un’occasione divertente per riunire animali e proprietari, incoraggiando anche il legame tra uomo e amici a quattro zampe. Questa giornata è anche un’ottima scusa per regalare a cani e gatti un nuovo vestito originale e per ‘giustificare’ la passione per gli abitini per gli animali a chi non riesce a capirla. Dalle maglie comode ai costumi a tema, ce n’è per tutti i gusti.

Storia della giornata “Vesti il tuo animale domestico”

Questa fantastica celebrazione della moda per animali domestici è stata fondata da Colleen Paige nel 2009. Esperta di lifestyle per animali domestici, Colleen ha lanciato l’evento per incoraggiare gli animali domestici e i loro proprietari a trascorrere del tempo insieme, a vestirsi con abiti incredibilmente belli e carini e unire le forze con altri appassionati di animali della zona. I proprietari sono invitati a essere fantasiosi e a mostrare i loro favolosi amici pelosi. Oltre a godere dell’opportunità di mettere in mostra i talenti creativi, la giornata “Vesti il tuo animale domestico” è anche un’occasione sociale. Centinaia, persino migliaia di amanti degli animali domestici si uniscono per celebrare i loro migliori amici e incontrare nuovi amici lungo la strada.È importante notare che la giornata “Vesti il tuo animale domestico” è stata inventata per promuovere il benessere e incoraggiare il legame tra gli animali domestici ei loro proprietari. I costumi per animali domestici dovrebbero essere sicuri, comodi e i proprietari non dovrebbero mai forzare un animale a indossare un vestito. Alcuni modelli sono molto più comodi di altri, quindi bisogna fare attenzione e interpretare nel modo giusto la reazione dei nostri amici a quattro zampe, controllando anche sempre l’abito evitando che cani e gatti sentano troppo caldo, che abbiano difficoltà a respirare o muoversi.

Come celebrare la giornata “Vesti il tuo animale domestico”

Beh, ovviamente bisogna trovare il vestito perfetto da far indossare all’animale e successivamente portarlo a fare una passeggiata. Purtroppo, quest’anno, non è possibile, a causa dell’emergenza coronavirus, riunirsi con altri padroni e i loro animal, ma dopo una bella passeggiata in solitaria si potrà celebrare questa giornata speciale con uno scatto unico da condividere con amici e parenti sui social.

Su Amazon tantissime proposte per vestire gli animali domestici in modo unico ed originale.

Vestiti per Gatti

Vestiti per cane