Siamo appena entrati nel 2021, lasciandoci alle spalle un anno fatto di limitazioni e restrizioni a causa della pandemia. Se il Covid ci ha prevalentemente tenuto in casa nel 2020, le occasioni per un break dal lavoro o per una breve vacanza saranno limitate anche nel 2021, che sarà un anno avaro di “ponti” e occasioni per programmare un week end lungo.

Considerando che per l’Epifania tutta Italia sarà ancora in zona rossa, la prima occasione è rappresentata dalle festività di Pasqua, che cade il 4 aprile, con Pasquetta lunedi’ 5. Con le scuole chiuse dall’1 aprile, si potrebbe pensare ad un po’ di svago, pandemia permettendo, tra citta’ d’arte, campagna o montagna. Ma arrivano subito le note dolenti: il 25 aprile e’ domenica e il Primo maggio e’ sabato; nessuna occasione, dunque, per un giorno in piu’ di riposo. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, cade invece di mercoledi’. Per il Ponte di Ognissanti, l’1 novembre e’ lunedi’ e si presta ad allungare il week end di Halloween.

Natale e Santo Stefano, infine, cadono di sabato e domenica e sempre di sabato si aprira’ il 2022.