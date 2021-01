Il 27 gennaio è la giornata della torta al cioccolato: come festeggiare e dove trovare tutto l’occorrente per realizzare ricette uniche

Oggi si festeggia una ricorrenza davvero speciale: è la giornata della torta al cioccolato. Chi non ama il cioccolato? Sono davvero poche le persone a cui non piace, fondente, al latte, bianco, con le nocciole e chi più ne ha più ne metta: il cioccolato è apprezzatissimo in tutte le sue sfaccettature. Molto utilizzato anche in cucina, per la preparazione di prelibati dolci (ma nella cucina moderna è usato anche per ricette salate), oggi nel mondo si festeggia nella sua ‘variante’ torta. Usato nell’impasto di una torta o con crema per farcirla, il cioccolato è usatissimo per preparare dolci squisiti.

Storia della Giornata della torta al cioccolato

La torta al cioccolato è con noi da poco più di 150 anni, essendo entrata per la prima volta sulla scena nel 1764, quando si scoprì che macinando le fave di cacao tra pietre pesanti si produceva cacao in polvere, che poteva poi diventare cioccolato. Sono passati poi 60 anni prima che Conrad Van Houtenideasse una pressa idraulica in grado di separare il burro di cacao dai semi di cacao. Ne riusciva così ad estrarre quasi il 70%: rimaneva un panetto secco, facile da polverizzare e la polvere di cacao, mescolata ad acqua calda, con l’aggiunta di carbonato di sodio o potassio, dava vita ad una meraviglia, più dolce e meno forte. Da qui in poi tanti tipi di torta hanno compreso l’uso del cacao: dalla torta ‘Fortesta Nera’, con le ciliegie, a quella con noci pegan e cocco.

All’inizio, le persone non consumavano il cioccolato come uno spuntino solido come facciamo oggi sotto forma di barrette o dolci. Negli anni 1830 e 1840, era principalmente una bevanda che si mescolava con l’acqua. Inoltre, non era nemmeno dolce. I consumatori di cioccolato originali spesso bevevano una bevanda salata, quasi amara. La prima ricetta verificabile per la torta al cioccolato è apparsa nel libro di cucina di Eliza Leslie del 1847. La vera formula, tuttavia, non era proprio quella che oggi riconosciamo come una torta al cioccolato. La ricetta di Leslie prevedeva di inserire pezzi di cioccolato tritati, invece di aggiungere il cacao in polvere alla miscela dell’impasto. Nel corso degli anni, autori e cuochi come Maria Parloa hanno aggiunto i propri colpi di genio alla torta al cioccolato. Per prima cosa è arrivata la glassa, seguita dall’inclusione del cacao in polvere sgrassato nella miscela della pastella. Dopo di che è arrivata una gamma di ripieni cioccolatosi, pensati per rendere il dessert ancora più delizioso.

Negli anni ’20, l’umile torta al cioccolato era diventata tradizione e i produttori iniziarono a vendere la ricetta a titolo definitivo. O. Duff and Sons ha rilasciato la prima torta al cioccolato in scatola, pronta da mangiare, senza bisogno di cottura. E nel 1947, Betty Crocker pubblicò un preparato per torta al cioccolato prefabbricato. Alla fine, preparare la torta al cioccolato è diventato più semplice. Chiunque potrebbe farlo, anche chi non ha esperienza in cucina. La torta al cioccolato è diventata sempre più una parte della cultura durante la fine del XX secolo e l’inizio del 21, portando allo sviluppo del Chocolate Cake Day. Questo particolare giorno è stato concepito come un’opportunità per gli amanti del cioccolato e dei dolci di rendere omaggio a questa invenzione casuale.

Come celebrare la Giornata della torta al cioccolato

Beh, ovviamente divertendosi ai fornelli e cucinando delle prelibate torte al cioccolato, ma anche dando libero sfogo all’immaginazione, usando l’impasto della torta al cioccolato per preparare frittelle e pancake al mattino. Il resto dell’impasto può essere usato per dei cupcakes al cioccolato da portare a lavoro e condividere (rispettando il distanziamento e indossando la mascherina, magari imbustandoli singolarmente uno alla volta) con i colleghi. Successivamente, una volta tornati a casa, si potrà consumare una grande fetta di torta al cioccolato. La giornata della torta al cioccolato è un’ottima occasione per cimentarsi in cucina e per farlo serve l’occorrente adatto, dal forno, alle teglie e gli stampi, fino ai mestoli e planetarie. Dove trovare tutto in poco tempo e in pochi clic? Su Amazon!

