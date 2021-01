Quattro persone risultano disperse sul Monte Velino, in Abruzzo: 3 uomini e una donna di Avezzano sarebbero partiti nella mattinata di ieri a piedi dal Rifugio Casale da Monte e non vi hanno fatto ritorno. I tre non rispondono ai telefoni cellulari. Nella tarda serata di ieri sono partite con gli sci diverse squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Avezzano, L’Aquila e Sulmona ed è stata avvertita anche la Guardia di Finanza.