Accadde oggi: l’8 gennaio 1324 Marco Polo muore a Venezia

Il mercante veneziano Marco Polo compie il primo viaggio in Oriente arrivando fino a Pechino assieme al padre Niccolò e allo zio Matteo: viaggiò a lungo in Asia percorrendo la Via della seta e attraversando tutto il continente fino a raggiungere la Cina.

Al suo ritorno, dopo 27 anni, viene catturato dai Genovesi nella battaglia di Curzola. Imprigionato, detta a Rustichello da Pisa le sue memorie (prima note come “Divisiment dou monde” e poi come “Il Milione”).

Muore settantenne l’8 gennaio del 1324 a Venezia.